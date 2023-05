Sviluppo Rurale, c’è il vertice tra Gal Taburno, Ente Parco e Sindaci

Si terrà lunedì, 29 maggio, presso la Sala riunioni dell’Ente Parco del Taburno Camposauro a Cautano, in incontro con tutti i Comuni leader del Taburno per la restituzione degli esiti degli studi, analisi e indagini per la costruzione della proposta progettuale di SSL del Gal Taburno. Rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere la comunità locale e gli stakeholder nella definizione di azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Parteciperanno il presidente del Gal Taburno Raffaele Amore, il presidente dell’Ente Parco Regionale Costantino Caturano e i sindaci della area protetta.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2014/2020, Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER, Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio, Tipologia 19.1.1 – Sostegno preparatorio.