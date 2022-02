Tenta estorsione a Benevento, 33enne arrestato in Puglia.

Un pregiudicato 33enne di Benevento è stato arrestato a Taranto con l’accusa di tentata estorsione nei confronti del titolare di una ditta che stava svolgendo lavori nel capoluogo campano per la realizzazione di un fabbricato urbano. Lo hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere gli agenti della Squadra mobile della questura di Taranto, città dove si era recato dopo i fatti, in collaborazione con i colleghi della Squadra mobile di Benevento. Dalle indagini della procura di Benevento è emerso che l’indagato si era avvicinato all’imprenditore nei luoghi interessati dai lavori e, con fare minaccioso, gli aveva detto che “il cantiere non stava a posto” e che doveva provvedere a fargli un regalo. Quando l’imprenditore si è rifiutato, il 33enne ha tentato di aggredirlo e poi si è allontanato minacciandolo.

Le indagini della Squadra mobile di Benevento hanno consentito di identificare il 33enne che è stato riconosciuto anche dalla vittima.

