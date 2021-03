UNA FAMIGLIA DA 110 E LODE. TRE ALLORI PER SHARON, FRANCESCO E MARIANNA

Una famiglia destinata a grandi successi, quella che ha visto laurearsi in un solo giorno tre cugini all’Unisannio di Benevento: Sharon Raucci in “Scienze Biologiche”, Francesco Sorrentino in “Economia Bancaria e Finanziaria”, Marianna Zirollo in “Economia Aziendale”.

Tripletta di 110 e lode per i tre giovani destinati alla ribalta nel futuro mondo del lavoro, che non hanno mollato la presa nonostante il periodo difficile che hanno vissuto a causa del Covid ed una gioia ovattata da tutte le limitazioni del caso.

Pilastri di una famiglia di cui andare orgogliosi, unita e fiera nel taglio di tre traguardi ai nastri rossi dei tre neo-dottori.

A loro gli auguri di parenti ed amici e della redazione giornalistica di TV7 per un domani radioso e ricco di soddisfazioni personali e professionali.