UNIFORTUNATO: “LIBERTÀ RELIGIOSA, RITI FUNERARI E SPAZI PER I DEFUNTI “

Martedì 25 maggio alle ore 17.00, si terrà il webinar sul tema “Libertà religiosa, riti funebri e spazi per i defunti” promosso dall’Università Giustino Fortunato in collaborazione con Atenei italiani e stranieri nell’ambito del progetto di ricerca: “Pluralismo confessionale e dinamiche interculturali: le best practices per una società inclusiva”.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il Presidente Nazionale dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia e la Referente nazionale dell’ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) per il Welfare e le politiche sociali.

“Il webinar – spiega il Prof. Paolo Palumbo, straordinario di Diritto ecclesiastico e canonico e coordinatore del Progetto di ricerca – sarà l’occasione per riflettere sugli elementi di complessità che toccano la tutela della libertà religiosa nella

gestione della morte e delle sepolture e che la pandemia, in particolare per le confessioni religiose di minoranza, ha aggravato, considerata la difficile integrazione che da realizzarsi in Italia tra normazione civile e religiosa per soluzioni che siano rispettose dei principi del pluralismo, della laicità e dell’autonomia confessionale”.

Durante la fase acuta della pandemia (ma ancora ) non è stato solo impossibile per tutti poter dare il giusto commiato ad un caro defunto, difficile è stato anche prendere parte alle cerimonie funebri ma in diversi casi non si sono trovati (e non si trovano ancora) neppure gli spazi adatti per dare una sepoltura rispettosa delle credenze di ognuno.

Dopo i saluti del Prof. Giuseppe Acocella e del Prof. Antonio Fuccillo, l’incontro sarà introdotto dal Prof. Raffaele Santoro, Associato di Diritto ecclesiastico e Canonico – Università della Campania“Luigi Vanvitelli”

Interverranno:



Prof. Paolo Palumbo, Straordinario di Diritto ecclesiastico e canonico – Università Giustino Fortunato di Benevento

Prof.ssa Anna Gianfreda, Associata di Diritto ecclesiastico e canonico – Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott.ssa Maria Angela Falà, Presidente del Tavolo interreligioso di Roma

Dott. Yassine Lafram, Presidente Unione Comunità Islamiche in Italia (UCOII)

Dott.ssa Edi Cicchi, Presidente Commissione ANCI Welfare e Politiche sociali

Dott. Ezio Ferraris, Presidente onorario Socrem

Gli interessati a partecipare possono inviare una mail di adesione, a [email protected]. Seguiranno le informazioni per l’accesso all’aula virtuale degli incontri.

La partecipazione è libera ed aperta a tutti.