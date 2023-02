60 ANNI ORDINE GIORNALISTI. “AGIRE SUL PRESENTE PER COSTRUIRE IL FUTURO”. VIDEO

La Club House del Circolo La Fagianella di Benevento, in occasione della ricorrenza dei 60 anni dalla nascita dell’Ordine dei giornalisti, ha ospitato una assemblea dei giornalisti sanniti caratterizzata dal tema “Agire sul presente per costruire il futuro”.

Ottavio Lucarelli, in rappresentanza del “Movimento Giornalisti uniti per la Campania” ha annunciato ai microfoni di TV7 di aver avviato una campagna di ascolto sullo stato attuale della professione e sulle prospettive future.

Ad introdurre i lavori, alla presenza anche dei giornalisti Lorenzo Gambatesa e Salvatore Campitiello, la dott.ssa Maria Giulia Romano componente del cda del Circolo La Fagianella.

In apertura della giornata anche un ricordo del compianto Bruno Menna, collega giornalista scomparso qualche giorno fa.

Sentiamo l’intervista realizzata da Alfredo Salzano ad Ottavio Lucarelli.