GESESA comunica che le squadre della Regione Campania sono all’opera per l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta idrica. I lavori andranno avanti per tutta la sera e la notte. GESESA resterà attiva con tutto il personale operativo disponibile per garantire l’immediato ripristino dell’erogazione appena possibile. Seguiranno aggiornamenti.