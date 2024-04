Airola, il Sindaco Falzarano per le Europee annuncia il suo sostegno a Forza Italia e a Martusciello: “Punti di riferimento per la nostra comunità”

Nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale di Forza Italia, tenutasi ad Airola nella giornata di , alla presenza degli onorevoli Fulvio Martusicello e Francesco Maria Rubano, è intervenuto anche il Sindaco del centro caudino Vincenzo Falzarano.

“Nella mia qualità di Sindaco di Airola, nonostante non sia in possesso della tessera di Forza Italia, debbo e voglio riconoscere la grande attenzione dell’onorevole Francesco Maria Rubano alle istanze della nostra comunità, sin dai primi giorni del suo impegno istituzionale. – ha affermato il primo cittadino airolano – L’impegno di Rubano è contraddistinto dalla serietà e concretezza che lo rendono un punto di riferimento per l’azione amministrativa e la comunità di Airola. Tutto ciò ha favorito il consolidamento di un rapporto umano e di grande rispetto istituzionale, che ha determinato la condizione per cui, durante la manifestazione di inaugurazione nel nostro paese del comitato elettorale di Forza Italia, ho ritenuto opportuno invitare i miei concittadini a sostenere alle elezioni europee Forza Italia, ed in particolare la candidatura dell’onorevole Fulvio Martusciello, persona di grande esperienza, che insieme all’onorevole Rubano potranno essere autorevoli punti di riferimento per la comunità di Airola. L’onorevole Martusciello ha sempre dimostrato grande vicinanza alle esigenze del territorio di Airola con concrete iniziative aventi anche evidenti ricadute occupazionali e sul patrimonio infrastrutturale, durante il suo impegno istituzionale da assessore regionale della Campania, in una fase di grande slancio dell’azione amministrativa, in particolare con l’accelerazione della spesa” ha concluso Falzarano.