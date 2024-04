ASS.RE CAPUTO:”PUNTIAMO ALLA CRESCITA DI CAMPANIALLEVA. SARA’ L’ANNO DELLA CONSACRAZIONE”

La Regione Campania guarda con grande interesse anche alla seconda edizione di CampaniAlleva che si terra in contrada Olivola a Benevento dal 19

al 21 aprile.

A sostenere questa manifestazione dedicata alla zootecnia è l’assessore all’Agricoltura della giunta regionale della Campania, Nicola Caputo presente in città in occasione delal presentazione dell’evento.

“Per CampaniAlleva dovrà essere l’anno della consacrazione. La zootecnica è un settore che presenta tante eccellenze, occorre solo esserne maggiormente consapevoli.”

Sentiamo cosa ha aggiunto ai microfoni di Tv7 nell’intervista realizzata da Alfredo Salzano.