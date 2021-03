BASKET SERIE C GOLD, LA CESTISTICA NON SI FERMA. PRESO IL PUTEOLANO ERRICO.

All’indomani della grande ed ennesima vittoria in quel di Reggio Calabria a tenere banco è la notizia dell’ultimo ingaggio della società beneventana.

Arriva alla corte di Coach Annecchiarico Salvatore Francesco Errico, ala grande ex Pozzuoli per una vita, classe ’90 e 198cm. Negli ultimi dodici anni il nuovo quattro sannita, proveniente da una famiglia dalla grande tradizione cestistica, ha giocato undici stagioni a Pozzuoli ed una a Monte di Procida ma soprattutto porta a Benevento l’esperienza dell’ultimo biennio in serie B.

Ala grande dalla grande tecnica e dal notevole spessore atletico, Errico può ricoprire anche il ruolo di ala piccola ed all’occorrenza di centro dando così al tecnico dei cinghiali ulteriori soluzioni per il prosieguo del campionato.

Errico si allenerà già da questa settimana con la nuova squadra ed è arruolabile per la prossima trasferta che vede la Cestistica Benevento impegnata in una nuova trasferta, questa volta a Forio, per recuperare la prima giornata di campionato.

Appuntamento per Sabato 3 ore 16:30 al palazzetto dello sport di Forio.