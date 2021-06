Benevento in Fiore ritorna in Villa comunale il 18-19-20 giugno

Tutto pronto per ‘Benevento in Fiore’ la mostra mercato nazionale dedicata alla botanica, al giardinaggio, all’arredo giardino, all’artigianato, alle tipicità e al benessere naturale che, dopo lo stop dello scorso anno, ritorna nella splendida Villa Comunale il 18-19-20 giugno 2021.

L’evento, prodotto e organizzato dalle Associazioni Sannitamania e Il Sannita, col patrocinio della Regione Campania e del Comune di Benevento (Assessorato alle Attività Produttive), è giunto ormai alla quarta edizione e si riconferma uno degli appuntamenti più attesi e amati per gli appassionati del verde che potranno, in questa tre giorni, fare incetta di piante grasse, orchidee, alberi da frutto, piante d’aria (tillandsia), erbe aromatiche e molto altro.

Sarà possibile passeggiare tra i vialetti della Villa comunale, immergendosi nel fascino e nella quiete di un grande, antico giardino con un laghetto e alberi secolari, acquistare molte varietà di piante e chiedere consigli per il proprio giardino o balcone.

‘Benevento in Fiore’ si consolida come unico evento in città dedicato alle piante e a tutto ciò che parla e si esprime attraverso il meraviglioso linguaggio del verde e della Natura

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, garantendo l’adozione di tutte le disposizioni sanitarie e di sicurezza definite dalle autorità competenti per contrastare la pandemia da Covid-19.

Un ringraziamento va all’Assessore alle Attività Produttive, Alfredo Martignetti, che da subito si è reso disponibile allo svolgimento della manifestazione in un periodo così difficile per il comparto florovivaistico duramente colpito da questa emergenza e che ha avuto una battuta di arresto e danni ingenti.

‘Sono pienamente soddisfatto dell’iniziativa – ha detto Martignetti. ‘Benevento in Fiore’ si riconferma, per il quarto anno, un evento che piace a tutti e non solo agli amanti del ‘green’. La splendida villa comunale rappresenta, poi, una location ideale per una manifestazione così ricca di colori e profumi’.

L’inaugurazione si terrà venerdì 18 giugno alle ore 12 alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti.

La mostra-mercato è aperta dalle 8-30 alle 22 ad ingresso libero.