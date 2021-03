Caldo come in estate, ecco dove e fino a quando

Da oggi 29 marzo almeno fino a venerdì 2 aprile, settimana con temperature sopra la media di quasi 10°C al Centro-nord

Settimana di caldo dal sapore estivo. Per la prima volta in questa stagione e in maniera piuttosto insolita, l’anticiclone africano occuperà tutto il territorio italiano già da oggi 29 marzo almeno fino a venerdì 2 aprile provocando una crescita delle temperature che saliranno sopra la media del periodo di quasi 10°C al Centro-nord. Il team de iLMeteo.it informa che la presenza anticiclonica garantirà giornate diffusamente soleggiate e con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di alcune foschie o isolati banchi di nebbia al primo mattino sulla Pianura Padana. L’ampio soleggiamento favorirà un’escalation dei valori termici massimi che potranno toccare punte di 25-26°C in Toscana come a Firenze e in Emilia come a Bologna, 22-24°C invece in Piemonte, Lombardia e Veneto (Torino, Milano e Padova), ma anche 27-28°C sulle vallate de Trentino Alto Adige (Trento e Bolzano). Al Sud i valori risulteranno più bassi e a stento saliranno oltre i 22°C. Questa situazione, come detto, durerà almeno fino a venerdì 2 aprile, dopo di che una perturbazione atlantica riporterà il maltempo e un ridimensionamento delle temperature per le festività pasquali.

Oggi 29 marzo – Al nord: locali foschie o nebbie mattutine in pianura, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: qualche piovasco su potentino e cosentino, più sole altrove.

Martedì 30 marzo – Al nord: qualche foschia o nebbia mattutina in pianura, sole altrove. Al centro: sole e mite. Al sud: soleggiato.

Mercoledì 31 marzo – Al nord: sole e clima caldo. Al centro: cielo sereno e clima caldo. Al sud: ampio soleggiamento

Bel tempo anche per giovedì e venerdì.

