Chiusolo:”Su chiusura scuole Mastella aveva visto bene. Oggi la conferma dei pediatri nazionali “

“Ancora una volta il sindaco Mastella ha avuto ragione. Ricordate quando a settembre il nostro primo cittadino decise di posticipare l’apertura delle scuole e alcuni pediatri locali si ribellarono? è il vicepresidente nazionale dei medici pediatri, D’Avino, a confortare quella scelta lungimirante”. Così la segretaria provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo, che aggiunge: “Giustamente il numero due dei pediatri italiani pur riconoscendo l’importanza della scuola per i bambini, e chi non lo riconosce, mette in guardia tutti dal rischio di contagio non solo nelle classi ma anche all’esterno dei plessi. Per cui D’Avino da esperto pediatra chiede di non riaprire le scuole in Campania”.