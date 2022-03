Choco Italia – La dolcezza arriva a Benevento

La quinta tappa della quarta edizione di Choco Italia 2022 porterà presto artigiani ed appassionati del cioccolato nella città di Benevento.

Da giovedì 7 e fino a domenica 10 aprile l’elegante Corso Giuseppe Garibaldi si colorerà di gusto e colori.

Una festa di eccellenze, come ci hanno abituati da anni le iniziative firmate dall’Associazione Italia Eventi, sempre in movimento dalle ore 10 a mezzanotte.

Organizzato in collaborazione con la Pro Loco Samnium di Benevento e del Presidente Pino Petitto e con UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di eventi), il festival gode del patrocinio del Comune di Benevento, grazie alla disponibilita’ del Sindaco Clemente Mastella e dell’Assessore Luigi Ambrosone.

“Continua il nostro Tour del Cioccolato e arriva nella bella citta’ del Sannio, Benevento, in occasione del week end delle Palme con tante dolci creazioni in Cioccolato rigorosamente artigianale. Numerose sono le aziende che parteciperanno a questa tappa di Choco Italia in tour 2022, provenienti da diverse regioni italiane e ambasciatrici delle numerose specialità locali. Con le eleganti casette in legno si crea un vero e proprio Villaggio del Cioccolato con tavolette di cioccolato, cremini, praline semplici e ripiene, creme, sculture in finissimo cioccolato, dolci torroni e torte di ogni tipo attrattiva per grandi e piccini. L’obiettivo è quello di tenere viva la grande tradizione artigianale con i Maestri del Cioccolato provenienti da tutta Italia portando nelle piazze la cultura del Cioccolato e i sapori artigianali e facendo conoscere ai visitatori le antiche lavorazioni del Cibo degli Dei, il Cioccolato, che da semplice pianta diventa un gustosissimo alimento” afferma Giuseppe Lupo, Presidente Italia Eventi.

Dalla Puglia: dolci tipici e artigianali;

Dalla Campania: mostaccioli e dolci tipici, caffè, cremini e cioccolato di vari gusti, caramelle, lecca lecca e marshmallow, liquori alla canapa, ma anche mieli da apicoltura biologica;

Dalla Calabria: liquirizia calabra ed i liquori artigianali, ma anche cremini e croccanti;

Dalla Sicilia: cannoli e pasta di mandorla, ma anche torroni, scorzette ricoperte di cioccolato, croccanti, marmellate artigianali ed il noto cioccolato di Modica;

Dalla Sardegna: torroni e cioccolato.

Choco Italia in tour è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Infoline 375.5643840