CNA Campania Nord sottoscrive il protocollo con l’Inail di Benevento per l’area industriale di Ponte Valentino

Santo: un progetto pilota per promuovere un modello di sviluppo sicuro e green

CNA Campania Nord ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la Mobilità Sostenibile promosso dal Comitato Consultivo Provinciale Inail di Benevento con l’obiettivo di ridurre gli incidenti dei lavoratori e, nel contempo, per decongestionare il traffico urbano e nell’area industriale sannita. «Tra le cause principali di infortuni nel beneventano ci sono quelle legate agli spostamenti da e per il luogo di lavoro – ha sottolineato il presidente CNA Campania Nord Vincenzo Santo – è emerso che il trasporto avviene, in prevalenza con mezzi privati nonostante ci siano le condizioni per poter utilizzare quelli pubblici. L’obiettivo del progetto è quello di invertire la rotta, di promuovere una svolta in linea con le direttive green che arrivano dall’Europa promuovendo un piano di mobilità sostenibile che dovrà essere sviluppato in accordo tra le parti sociali, le associazioni datoriali in modo da recepire le istanze che arrivano da tutto il mondo produttivo». Il progetto parte in maniera sperimentale per l’agglomerato industriale di Ponte Valentino. «Quello della mobilità sostenibile è un principio nel quale crediamo per costruire un nuovo modello di sviluppo che metta al centro sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale – ha sottolineato ancora Santo – è per questo che, come organizzazione, il nostro obiettivo è quello di replicare anche altrove progetti del genere».