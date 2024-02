Controllo caldaie a Benevento, passa ancora la linea di CNA Campania Nord: concesso la proroga al 31 dicembre 2024

Passa ancora una volta la linea di CNA Campania Nord, Asia ha concesso la proroga fino al per mettersi in regola nella città di Benevento con il controllo delle caldaie. «Si tratta di una buona notizia per i cittadini e per le imprese – ha evidenziato il presidente di CNA Campania Nord Impianti Fabrizio Romano – in quanto da una parte all’utenza è stato offerto un lasso di tempo ampio per mettersi in regola senza correre il rischio di sanzioni, mentre dall’altra le imprese hanno la possibilità di lavorare senza affanni. Fondamentale per questo risultato è stato l’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento Alessandro Rosa che ha recepito le nostre sollecitazioni. A lui va il nostro grazie così come va ai vertici di Asia per aver trasformato in atti amministrativi il lavoro istituzionale che CNA e Comune hanno prodotto». Romano si rivolge a cittadini ed impiantisti invitandoli a sfruttare al meglio questa proroga. «Dopo il 31 dicembre non ci saranno ulteriori proroghe, quindi è necessario che tutti si mettano in regola – ha spiegato – a partire dal primo già sono previsti una serie di controlli con sanzioni per i trasgressori»,