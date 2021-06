Covid, De Luca: vaccini inviati in Campania ancora non a regime

“Non siamo ancora a regime. Non abbiamo ancora recuperato le dosi che non ci hanno mandato nei mesi scorsi e non ci hanno ancora detto se, essendo la Regione piu’ giovane d’Italia, riceveremo piu’ vaccini in questa fase”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ribadisce la mancata consegna delle dosi di vaccino anti Covid-19 congrue al numero di abitanti. “Con le 300mila dosi di Pfizer che arrivano oggi non abbiamo ancora recuperato – ha spiegato il governatore – ieri eravamo ancora a 34mila dosi al di sotto della percentuale della popolazione campana. Poi c’e’ la sfida per il futuro, ancora non hanno risposto alla domanda che abbiamo rivolto. La Campania ha fossimo un Paese serio – ha concluso De Luca – avremmo gia’ deciso di applicare alla Campania il criterio applicato alle altre regioni nei mesi scorsi”.

