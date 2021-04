Covid: Locatelli (Css), ‘Lombardia, Campania, Toscana e Puglia arancioni? Dati incoraggianti’

Lombardia, Campania, Toscana e Puglia verso l’arancione? “Indubiamente alcune regioni passeranno dal rosso all’arancione.

Per rispetto del lavoro dei colleghi non faccio anticipazioni, però le regioni citate hanno certamente indicatori epidemici che di fatto incoraggiano in questa direzione.

Ma vediamo i numeri, perché le scelte si fanno sui numeri”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24.

“Ricordiamo come principio che adesso teniamo conto anche dell’incidenza cumulativa a 7 giorni e una regione deve averla inferiore al valore di a 250 per poter passare in una fascia da rosso ad arancione”, ribadisce Locatelli.

Riguardo ai dati attuali di Covid-19 in Italia “valorizzerei l’informazione che negli ultimi due giorni c’è stato calo di 80 posti letto occupati in terapia intensiva, e se ricordiamo il ritardo che c’è” nel miglioramento di questo indicatore rispetto ai contagi, “anche questo è un segnale incoraggiante”.

ADN Kronos S.p.A