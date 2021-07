“Gusto Italia in tour” A Benevento dall’8 all’11 luglio

Alla seconda tappa del tour estivo, il villaggio del gusto itinerante “Gusto Italia in tour” raggiungerà Benevento.

Una città importante e dalle lunghe radici, che accoglierà con il suo fascino tante eccellenze dell’agroalimentare e dell’artigianato del centro Sud.

L’appuntamento è da giovedì 8 a 11 su Corso Giuseppe Garibaldi.

Organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi, patrocinato dall’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi e realizzato in collaborazione con i Comuni ospitanti e le UNPLI regionali, in questa tappa prezioso è stato il sostegno della Pro Loco e del Comune di Benevento.

GLI SHOW COOKING.

Venerdì 9 luglio, alle ore 20, lo chef Felice Vernacchio della Federazione Italiana Cuochi svelerà la ricetta tipica della “Pasta con pomodorino e puliejo”.

Lo staff della Pro Loco Ad Pontem, guidato dal presidente Maria Nave, dopo il grande successo del concorso “Amore in cucina”, ritorna ai fornelli 10 luglio, alle ore 20.

Filippo Genito presenterà uno dei piatti tipici della cucina sannita: “la padellaccia”, con il fine di valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

11 luglio, sempre alle ore 20, si terrà uno show cooking realizzato in collaborazione con “Pizza Più Benevento” ed il rosticcere Gennaro De Luca che presenterà il panino napoletano.

Ai piatti realizzati durante questa tappa saranno abbinati i vini della Cantina di Solopaca.

“Per il terzo anno consecutivo ospitiamo questa graditissima kermesse che già ci ha deliziato e tornerà a farlo. Si caratterizza per le eccellenze e le tipicità per cui il territorio italiano è noto in tutto il mondo. Sono lieto che anche stavolta siamo riusciti ad ospitare Gusto Italia in tour”, sottolinea“Abbiamo abbracciato il progetto di Gusto Italia in tour perché crediamo nelle eccellenze, ma inutile nascondere che siamo molto felici di arrivare nella città di Benevento. L’intero Sannio è cresciuto molto in termini vitivinicoli e poterli raccontare nella città più rappresentativa è una gioia”, racconta

LE AZIENDE.

Per l’occasione si ritroveranno le aziende e gli artigiani dell’edizione 2021 di Gusto Italia in tour.

Dalla Campania Arte e Parte di Somma Vesuviana presenterà la sua ceramica artigianale, Gioie di Damiano di Ariano Irpino porterà gioielli e borse artigianali, non mancheranno i salumi ed i formaggi dei fratelli Zuccardi Di Morra De Sanctis, i vini della Cantina di Solopaca, i biscotti artigianali ed il cioccolato di Cioccolato Bontà di Mirabella Eclano, il miele ed i cosmetici al miele dell’Apicoltura Mucciolo di Capaccio, i liquori artigianali ed alla cannabis del liquorificio Tentazione di San Cipriano Picentino.

Le calamite artigianali saranno firmate da La Calamita col sorriso di Cava de’ Tirreni, i tartufi, le marmellate ed i sott’oli cilentani verranno dall’Azienda Agricola Vincenzo Mautone di Rutino.

I cristalli profumati perfetti per l’aromaterapia saranno a firma Cristalli Profumati di Poggiomarino.

Anche la Masseria Pietra Mulina di Calitri porterà un carico di prelibatezze irpine con paste artigianali, legumi, biscotti e conserve.

Dalla Basilicata il Parco Verde Food and Beverage di Sarconi proporrà un ricco di paniere di salumi, formaggi, olio evo, vino medievale, pasta artigianale, fagioli di Sarconi e Canestrato Di Moliterno. Latte, mozzarelle, formaggi e salumi saranno di produzione del Caseificio Sciota di Genzano di Lucania.

Dalla Puglia la Casa Del Tarallo di Zuccardi porterà un carico goloso di taralli pugliesi, mentre Sapori Pugliesi di Noicattaro delizierà con olive pugliesi aromatizzate e sott’oli.

Dalla Calabria giungerà un carico di liquirizia calabrese.

Dalla Sicilia Sapori di Palermo proporrà cannoli siciliani, cassate e dolci in pasta di mandorla, mentre marmellate, confetture, creme, pesti, conserve e vini saranno firmati da Bonsicilia di Acireale.

Aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 10 alle ore 24, l’iniziativa permette un viaggio virtuale attraverso le regioni del centro sud Italia.

Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it, voce autorevole per il settore food&travel, e Radio Castelluccio la quale seguirà tutte le tappe con dirette dedicate da ogni località.

LE PROSSIME TAPPE di “Gusto Italia in tour”

MINORI: dal 16 al 18 luglio

VIETRI SUL MARE: dal 22 al 25 luglio

MARINA DI CAMEROTA: dal 28 al primo agosto

AGROPOLI: dal 5 all’8 agosto

SAPRI: dal 12 al 15 agosto

VILLAMMARE: dal 19 al 22 agosto

ACCIAROLI: dal 25 al 29 agosto

Sponsor Ufficiale: Cantina di Solopaca

Media partner dell’evento: Radio Castelluccio ed il blogzine Rosmarinonews.it.