Il noto imprenditore Mario De Sisto aderisce alla Lega-Salvini Premier.

Mario De Sisto, noto imprenditore di Airola, aderisce alla Lega-Salvini Premier. Queste le sue parole: “ Il Vice-Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e la Lega tutta hanno dimostrato di impegnarsi in maniera incessante con l’ azione di governo per agevolare l’ attività della categoria imprenditoriale ed industriale. Vista la mia storia personale non potevo rimanere insensibile a ciò.” -continua il noto imprenditore- “Ovviamente nessun programma troverebbe concretezza se non ci fossero le scelte teriritoriali giuste poiché le idee senza gli uomini rimarrebbero concetti astratti ed in relazione a ciò voglio ringraziare il Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Poltiche Sociali Sen. Claudio Durigon, Commisario Regionale della Lega, l’ Avv Luigi Bocchino, Segretario Provinciale, ed in particolare l’ On. Avv. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per la Regione Campania, per avermi coinvolto in questo avvincente progetto politico. Cercherò di dare il mio contributo sulla base della mia esperienza.”