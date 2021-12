IL VOLONTARIATO NELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO DI BENEVENTO.

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) apre le iscrizioni ai cittadini (dai 18 in su) desiderosi di dare un contributo alla cittadinanza in attività di volontariato e solidarietà.

Al suo interno opera un gruppo di 36 volontari (ODV ) formato sia da personale della Polizia di Stato in quiescenza e sia da cittadini, di ambo i sessi, in possesso di valori quali buona condotta, rispetto delle istituzioni e senso dello Stato per partecipare ad iniziative di ordine sociale, a collaborazioni con le istituzioni locali, il tutto sotto la supervisione del COSVOL-Presidenza Nazionale ANPS.

L’ODV ANPS di Benevento è iscritta nel registro del volontariato e protezione civile della regione Campania, presso il Centro Operativo Comunale (COC) e nel registro comunale delle associazioni; in forza di tali requisiti ha rinnovato la propria disponibilità al Comune, allorquando potrebbe essere richiesta immediata disponibilità e specifiche competenze in relazione a varie tipologie di emergenze.

Il gruppo ODV ANPS è coordinato in sinergia dal responsabile Meola Luigi, dal suo vice Ruggiero Nicola e dal presidente ANPS Formato Romeo.

I componenti del gruppo, alcuni dei quali di lunga esperienza, seguono percorsi formativi su varie tematiche, dall’emergenza sanitaria Covid 19, al BLS-D, alla gestione di eventi (stuard), ai rischi idrogeologici e sismici, alla ricerca di persone disperse, ecc.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 il gruppo ODV ANPS è coinvolto in svariate attività, eventi e manifestazioni, tra le tante si cita la collaborazione con la Procura della Repubblica di Benevento “Codice Rosso” nonché in altre sull’emergenza da covid-19 dove è richiesto di far osservare le norme di sicurezza, tra i quali l’assistenza nei seggi elettorali dei giorni 3, 4, 17 e 18 ottobre c.a. per l’elezione del Sindaco, il Presepe Vivente, BCT, ecc.

Dal mese di aprile a tutt’oggi il gruppo ODV ANPS presta assistenza alla popolazione nella gestione dei flussi di ingresso al centro vaccinazioni di Benevento.

Contatti:

Presidente ANPS Formato Romeo, Email [email protected] tel 342.0798780

Vice Responsabile ODV Ruggiero Nicola Tel. 338.1085027

Il Presidente ANPS

Cav. Romeo FORMATO