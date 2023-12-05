SABATO 09 DICEMBRE 2023 PRESSO PALAZZO PAOLO V AL CORSO GARIBALDI DI BENEVENTO AVRA’ LUOGO LA CONSUETA MANIFESTAZIONE ANNUALE DÌ “INCENTIVO ALLO STUDIO 2023” DELLA SOCIETA’ DÌ MUTUO SOCCORSO “CESARE POZZO”.
NELLA MANIFESTAZIONE SARANNO PREMIATI I FIGLI DEI SOCI ISCRITTI AL SODALIZIO CHE HANNO COMPLETATO UN CICLO DÌ STUDIO,DALLE ELEMENTARI ALLA LAUREA.
INTERVERRANNO ALLA MANIFESTAZIONE LA COMPONENTE IL CDA NAZIONALE ROSALBA LASORELLA,IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA,LA RESPONSABILE PROVINCIALE BENEVENTO /AVELLINO.
E’ PREVISTO IL SALUTO DEL SINDACO DÌ BENEVENTO CLEMENTE MASTELLA.
VICE PRESIDENTE REGIONALE
GENESIO DE LUCA
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