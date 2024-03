LAUREA CON LODE IN MEDICINA PER YURI GIUSEPPE FUIANO

Si è brillantemente laureato in Medicina presso l’Università degli Studi del Molise conseguendo la massima votazione di 110 con Lode, il Dottore Yuri Giuseppe Fuiano discutendo la tesi : Effetti degli Inibitori del CO- trasportatore Sodio-Glucosio di tipo 2 in pazienti con Nefropatia Diabetica.

Grande gioia e felicità dei genitori, il Dottore Raffaele Fuiano e la Dottoressa Annarita Tipaldi, insieme agli zii Massimiliano e Antonietta e la cuginetta Rebecca per l’importante traguardo raggiunto dal dolcissimo Yuri.

Ad maiora semper!

auguri anche dalla redazione giornalistica di TV7