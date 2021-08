LO STIR DI CASALDUNI DI MODIFICA

La Regione Campania UOD Valutazioni Ambientali con CUP 9085 – ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3 del D.

Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – comunica che ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dello

Studio Preliminare Ambientale relativo Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla

VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per la modifica e rifunzionalizzazione dell’Impianto di

trattamento frazione organica derivante da raccolta differenziata da realizzare nell’area dello STIR di

Casalduni (BN)” su proposta della stessa Regione Campania Struttura di Missione 70 05 00 per lo

Smaltimento dei RSB.

Chiunque abbia interesse entro e non oltre 30 giorni può prendere visione, sul sito tematico VAS –

VIA – VI, del citato Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo.

Il costo del Progetto Definitivo proposto dell’impianto di compostaggio, desunto dalla relazione

generale, è pari a 20.350.000,00 Euro è suddiviso in 7 linee di processo tra cui anche la lavorazione

dell’umido con una capacità in ingresso pari a 10.000 tonnellate/anno.

Con tale iniziativa progettuale si avvia a risoluzione una delle problematiche più buie della Provincia

di Benevento auspicando che con tale progetto esecutivo si inizi a programmare un piano industriale della

nostra Provincia.