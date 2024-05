Milano: R. La Russa, ‘serve giro di vite su sbandati irregolari soprattutto in stazioni’

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “Quanto è accaduto stanotte nella stazione milanese di Lambrate è un episodio gravissimo che riporta ancora una volta alla ribalta il problema sicurezza in città, in particolar modo, nelle stazioni e nelle aree limitrofe. È necessario un drastico giro di vite su questi sbandati, perlopiù immigrati irregolari, che non hanno nulla da perdere e non esitano ad estrarre il coltello per aggredire chiunque. Alla luce anche degli episodi delle scorse settimane è preoccupante che così tante persone girino armate di coltello”. Così Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, commenta l’aggressione di un poliziotto intervenuto stanotte per fermare un immigrato marocchino che stava lanciando sassi contro i passanti alla stazione di Lambrate.

“Alla famiglia del poliziotto aggredito, ai colleghi feriti e a tutta la polizia -conclude La Russa- rivolgo la mia solidarietà e la mia sincera e sentita vicinanza”.