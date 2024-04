Paolo Siani a TV7: “Rinnovare la memoria di Giancarlo attraverso i giovani. Coraggio e determinazione” (VIDEO E FOTO)

‘Legalità e contrasto alle mafie negli articoli di Giancarlo Siani‘. Tra i protagonisti dell’incontro organizzato a Benevento dalla Commissione Legalità dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Paolo Siani il fratello del giovane giornalista napoletano ammazzato dalla camorra il 23 settembre 1985 a bordo della sua Citroen Mehari, sotto i colpi dei sicari

Paolo Siani, ai microfoni di TV7, ha ricordato il fratello come un ragazzo preciso che non lasciava nulla al caso, attento nella ricostruzione delle sue inchieste. Un esempio per le giovani generazioni e per tutti coloro che hanno voglia di raccontare la verità. Coraggio, determinazione e lealtà, questi gli elementi da tenere come riferimento per chi ha voglia di intraprendere un non facile cammino, come quello del giornalista, che resta comunque avvincente ed anche pieno di soddisfazioni.

Ai microfoni di TV7 il paolo Siani intervistato da Alfredo Salzano