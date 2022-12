Presentata “SOTTOVOCE – Contemporary Art & Design exhibition” nello show room Arredamenti Pedicini

Il suggestivo showroom Pedicini Arredamenti (Benevento, Via Pietro Nenni) ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della I edizione esclusiva di:

SOTTOVOCE – Contemporary Art & Design exhibition.

La mostra, che si plasmerà perfettamente tra i suggestivi spazi dello showroom Pedicini, sarà un’esposizione di arte e design che pone a confronto settori, generi e stili diversi, spaziando dal fumetto alla ceramica, dall’arte contemporanea al design. Le opere in mostra sono realizzate da ‘maestri’ e ‘giovani promesse’; artisti di respiro internazionale ed energie creative locali.

Tra i nomi coinvolti nel progetto: lo Studio TA.R.I – Architects (archt. Claudia Ricciardi e Marco Tanzilli), con sede a Roma, recentemente selezionato tra i dieci migliori studi italiani under 36 (da NIB-NewItalianBlood organization) e vincitore del premio “Europe 40under40” per i migliori giovani architetti emergenti under 40 in Europa;

lo Studio Martinelli-Venezia (archt. Carolina Martinelli e Vittorio Venezia);

il fumettista e curatore editoriale di Dylan Dog, Roberto Recchioni;

l’illustratrice e colorista Barbara Baldi, che ha lavorato per diverse case editrici, tra le quali Pixar, Disney e Marvel, oltre che per il cinema, dove ha collaborato con la Rainbow CGI, il più grande studio europeo nella produzione di film di animazione 3D;

il collettivo Parasite 2.0 (Eugenio Cosentino, Stefano Colombo e Luca Marullo) unità di ricerca indipendente che indaga lo stato degli habitat umani, agendo all’interno di un ibrido di architettura, design e scenografia; l’artista livornese Gianni Lucchesi;

il collagista belga Luc Fierens; l’artista ungherese Orsì Horvat e molti altri ancora!

Il curatore Marco Amore ha presentato il progetto e le opere in mostra, dialogando, in conferenza, con gli organizzatori Francesco e Grazia Pedicini, ed i rappresentanti dei partners di progetto:

Presidente Fondazione Plart, Maria Pia Incutti

Presidente Adi Campania, Arch. Andrea Jandoli in diretta streaming

Presidente Ordine degli Architetti di Benevento, Arch. Diodoro Tomaselli

Presidente Altre voci società cooperativa sociale e curatore della Mostra, Marco Amore.

Adi ha patrocinato l’evento, insieme a fondazione Plart e ordine degli architetti di Benevento.

Sentiamo le interviste a Grazia Pedicini, Diodoro Tomaselli e Marco Amore