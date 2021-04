PROSSIME 48 ORE, un VORTICE FREDDO insidia Alcune REGIONI, Torna la NEVE a BASSA QUOTA. Le PREVISIONI

Nelle prossime 48 ore un vortice ricolmo d’aria fredda continuerà ad insidiare alcune regioni del nostro Paese portando piogge sparse ed il ritorno della neve a bassa quota.

I giorni passano, la Primavera avanza, ma il quadro meteorologico generale non riesce ancora a trovare un comportamento tranquillo, stabile, in grado di riportarci le tanto attese giornate miti e soleggiate che avevano caratterizzato l’inizio di Aprile. La stagione dei fiori dunque continua a mostrarci l’altra faccia della medaglia e l’assenza di una figura di alta pressione sull’Italia e una reiterata e fredda circolazione ciclonica, sono le cause di questo contesto atmosferico spesso incerto a tratti sotto tono anche dal punto di vista termico.

Gioco forza, anche le prossime 48 ore saranno contrassegnate da un tipo di tempo assai inaffidabile con nubi e precipitazioni sparse pronte a rovinarci la nostra ormai consueta passeggiata quotidiana divenuta per molti di noi uno dei pochi svaghi rimasti in questo momento contrassegnato da continue limitazioni agli spostamenti.

Vediamo dunque cosa ci riservano le previsioni fino a venerdì.

Partendo ovviamente dalla giornata di giovedì ecco che il cielo più imbronciato lo troveremo su molte regioni del Nord dove la pioggia potrà bagnare in forma molto irregolare un po’ tutte le regioni ma soprattutto il comparto alpino dove, stante le temperature ancora sotto tono, tornerà a farsi vedere la neve localmente a quote molto basse per la stagione (400/600m).

Qualche bianca sorpresa è attesa inoltre sul settore appenninico settentrionale anche qui a quote di tutto rispetto per il calendario (1000m circa).

Nemmeno le regioni del Centro saranno esenti da qualche disturbo. In un contesto di spiccata variabilità, servirà sicuramente un ombrello a portata di mano specialmente sui versanti tirrenici.

Sul mezzogiorno si starà abbastanza tranquilli fatta eccezione per la Calabria e la Sicilia dove si farà maggiormente sentire l’influenza di un vortice ciclonico in risalita dal nord Africa che porterà con se tante nubi e anche parecchie piogge.

Arriviamo così alla vigilia del weekend. La giornata di venerdì continuerà ad essere condizionata da un contesto meteo non certo stabile. Nonostante qualche generosa schiarita in più al Centro–Nord, alcune piogge saranno ancora probabili sul Nordovest, sulla Sardegna e su molti tratti del Sud specie su Campania, Basilicata, Calabria e settori meridionali della Puglia dove i fenomeni insisteranno per gran parte della giornata.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un weekend anch’esso minacciato da una forte dinamicità atmosferica che tuttavia continuerà a colpire in forma molto irregolare. Insomma come spesso avviene in Primavera, del meteo fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

ilmeteo.it