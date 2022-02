Repola (USPP): “assegnazione di un’aliquota del personale allievi agenti”

​​

Il Delegato regionale Uspp della Campania, Maurizio Repola, nell’esprimere il suo plauso agli agenti di polizia penitenziaria che quotidianamente, nonostante le difficoltà operative che si riscontrano giornalmente negli istituti campani, adempie ai propri doveri istituzionali con il massimo impegno e professionalità, ribadisce l’urgenza di implementare il personale in servizio con nuove unità, quali gli allievi agenti che di qui a breve terminerà il relativo corso di addestramento.

“Tanto si rende necessario in quanto il personale attualmente in servizio raggiunge la soglia dei 35 anni ed è prossimo alla pensione, con enormi problematiche dal punto di vista anche gestionale.

L’assegnazione di nuove unità, infatti, avrebbe il duplice vantaggio di formare il nuovo personale in affiancamento a quello più anziano e di creare per quest’ultimi uno stimolo maggiore all’approssimarsi della pensione.

Al contempo, si rappresenta la necessità di creare maggiori strutture destinate all’accoglimento di detenuti particolarmente problematici, soprattutto dal punto di vista sanitario / psichiatrico, che spesso vengono assegnati agli istituti ordinari, creando notevoli difficoltà e disagi all’intera organizzazioni.”