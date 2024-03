Sanità: Bassetti, ‘se non funziona in Campania è colpa di De Luca non di Schillaci’

“Non si può attaccare il ministro della Salute perché la sanità in Campania non funziona visto che è governata a livello regionale. Mi pare pretestuoso quello che fa De Luca che scarica le colpe su Schillaci quando le cose non funzionano nella tua regione”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti interviene in difesa del ministro della Salute nello scontro contro tra Schillaci e il presidente della Campania Vincenzo De Luca, al centro la polemica per i manifesti della Regione che da alcuni giorni campeggiano in varie città campane e che accusano il governo di aver “tradito il Sud”.