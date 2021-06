‘Sannio Music Fest#21’: buona la prima ora tocca a Tosca

Serata piacevole ed apprezzatissima quella di sera che ha visto, come primo protagonista della rassegna ‘Sannio Music Fest #21’, il Maestro Sergio Cammariere.

Il cantautore calabrese infatti, con le sue raffinate sonorità che spaziano dal jazz a contaminazioni di vario genere, ha conquistato il numeroso pubblico che è tornato ad affollare il sempre suggestivo teatro Romano di Benevento.

La magia del jazz però non finisce qui ed infatti, giovedì prossimo 24 luglio, sarà la volta dell’attesissima Tosca.

Il suo nuovo spettacolo intitolato ‘Morabeza estate 2021’, nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco come miglior interprete di canzoni e migliore canzone con ‘Ho amato tutto’.

Ho aspettato tanto questo momento e finalmente è arrivato! – dichiara Tosca – “Morabeza”, il concerto che ho tenuto al caldo per quasi un anno e mezzo vede la luce. E che luce! Una bellissima scenografia di Alessandro Chiti, musicisti meravigliosi diretti da Joe Barbieri, un filo di parole tratte dal “Canto alla durata” di Peter Handke, che lega il tutto, cucito per me da Massimo Venturiello che cura anche la messa in scena. Sono davvero felice. Stiamo tornando ad abbracciare le persone”.

Questo nuovo concerto di Tosca, dunque, è aiun viaggio nella musica del mondo con un’attenzione particolare al sud america.

Morabeza è un canto alla vita. Francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco; una giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, l’accoglienza e l’ascolto come via di salvezza per l’uomo, oltre all’amore e alla passione, centro nevralgico di tutte le canzoni del disco.

Non ci resta null’altro da fare, quindi, che approfittare dell’occasione e correre ad ascoltare l’ultima trovata di questa artista eclettica e in continuo rinnovamento.