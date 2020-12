SCUOLA: CAMPANIA, DA MERCOLEDI’ ATTIVITA’ IN PRESENZA FINO A SECONDA ELEMENTARE

Dal 9 dicembre sarà consentita in Campania l’attività didattica in presenza dalla scuola dei servizi educativi dell’infanzia fino alla seconda classe della scuola primaria. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contenente ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, che sarà

pubblicata in giornata. Per tutte le altre classi della primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado proseguirà la didattica a distanza.

La decisione di riprendere l’attività didattica in presenza per asili e prima e seconda elementare è stata presa a seguito della riunione dell’Unità di crisi e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana.

Adnkronos