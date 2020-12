È fissata per oggi 1 dicembre 2020 la scadenza per il pagamento degli stipendi di settembre, ottobre e novembre per i tesserati di serie A. Scadenza inizialmente fissata per il 16 novembre, poi prorogata a causa delle difficoltà economiche in cui versano i club. Nella giornata di ieri la Lazio ha versato i primi stipendi della stagione. Tra ieri e oggi, invece, i bonifici di Napoli e Benevento come riporta la Gazzetta dello sport.