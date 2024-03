Titoli Stato: Meloni, ‘è scintilla, racconta che declino Italia si può ribaltare’**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “C’è una dinamica molto interessante che riguarda la risposta sui Titoli di Stato italiani. L’ultima volta che ne abbiamo piazzati sul mercato estero, la disponibilità era di 10 mld e sono arrivate richieste per 155 mld: oggi l’Italia è una nazione sulla quale gli altri vogliono investire. Questo è un dato straordinario. Non sto dicendo che va tutto bene, per niente, ma ci sono scintille che fanno capire che il famoso declino che si pensava fosse un destino, invece è una scelta che si può ribaltare”. Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.