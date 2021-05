COVID: DE LUCA, ‘APRIAMO AI 40ENNI? QUINDI ALLA CAMPANIA PIU’ VACCINI DI ALTRI’

“Ho visto che ieri, e mi devo contenere con le parole perché la diplomazia non è fra le mie principali qualità, dal commissario nazionale si è detto ‘apriamo ai 40enni’.

Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia vi erano più 80enni e 70enni, allora quando arriviamo ai 40enne, che sono di più in Campania, vuol dire che dovremmo avere più vaccini di altri, ma se ne sono dimenticati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“E’ una guerra quotidiana – ha spiegato De Luca – per riuscire ad avere la stessa percentuale di vaccini che hanno altre regioni. La Campania sta ancora oggi combattendo, incredibile a dirsi, per avere il rispetto di una norma costituzionale: tutti i cittadini italiani hanno diritto allo stesso servizio, dal Piemonte alla Sicilia, ma in

Italia non è così. Per molti versi questo Paese è veramente un circo equestre. Siamo ancora a 200mila dosi in meno di vaccino per i cittadini campani. E’ incredibile, vergognoso, scandaloso”.