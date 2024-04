DISOCCUPAZIONE. PD: “MASTELLA PROVA AD INTESTARSI QUALSIASI DATO”

Il sindaco Mastella prova ad intestarsi la qualunque, a partire dai dati Istat relativi alla disoccupazione.

Eppure mai come in questo caso ci piacerebbe tendere la mano al Sindaco, fargli i complimenti, dire che ha ragione: non possiamo. Così il Gruppo Pd a Palazzo Mosti.

Non possiamo perché volendo anche provare a tralasciare che si tratta di dati provinciali e dunque dinamiche in cui il Comune di Benevento c’entra poco, non è possibile esaltare un dato che vede il tasso di disoccupazione del Sannio crescere dal 7,7 al 9,9 per cento dal 2022 al 2023.

Non è possibile esaltare un dato che vede la popolazione in cerca di lavoro crescere da 7 a 10mila unità in un anno. Non è possibile vantare il tasso di disoccupazione più basso in Campania con numeri di giovani emigrati dal Sannio da capogiro e con un tasso di inattività al 42,2 per cento.

Visti i numeri, dunque, sarebbe più saggio tornare a tagliare i nastri: si rischiano meno brutte figure concludono i componenti del Gruppo Pd.