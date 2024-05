Ferrovie: fino all’8 giugno ‘Milano centrale-Bologna’ ferma anche a Casalpusterlengo

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Il treno Trenitalia Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna) 2475, da Milano Centrale a Bologna, in partenza alle ore 17.20, fermerà anche alla stazione di Casalpusterlengo (Lo) alle ore 17.58 fino a sabato 8 giugno. Ciò consentirà, quindi, di ovviare alla soppressione della fermata nel lodigiano del convoglio 2595 di Trenitalia, in partenza da Milano Rogoredo alle 17.41 per Livorno che da qualche giorno e fino all’8 giugno non effettuerà fermate nella tratta lombarda.

“L’accordo tra Regione Lombardia e Trenitalia – spiega l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – sopperisce il disagio dei tanti viaggiatori che utilizzavano questo treno per rientrare a Casalpusterlengo. Cittadini che quotidianamente utilizzano la linea ferroviaria e che avrebbero avuto notevoli difficoltà a causa della cancellazione delle fermate del Milano-Livorno sul territorio lombardo. Un risultato ottenuto grazie all’impegno di Regione Lombardia, alla proficua interlocuzione avuta con Rfi e Trenitalia Tper e all’interessamento dell’amministrazione comunale di Casalpusterlengo”.

Regione Lombardia, Trenord e Rfi studiano anche una soluzione definitiva e permanente, con la possibile attivazione di un convoglio per Piacenza inserito nella struttura cadenzata di sistema e in partenza da Milano Rogoredo alle 17.31.