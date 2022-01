Meteo. Lunedì irrompe la perturbazione della Candelora: in arrivo rovesci, temporali, neve e burrasche su alcune regioni. Ecco quali

SITUAZIONE. Già nel corso di domenica si scorgeranno i segnali di un cambiamento, dopo un weekend trascorso all’insegna della stabilità prevalente per il rinforzo dell’alta pressione. Le nubi che aumenteranno sul versante tirrenico saranno indotte dalla disposizione delle correnti da ovest che precederanno la discesa di un fronte freddo dal Nord Europa. Questo sarà orchestrato da un vortice che nel corso di lunedì si approfondirà proprio intorno allo Stivale, determinando un peggioramento sulle nostre regioni centro-meridionali e sulle Alpi di confine. Verrà inoltre alimentato da aria fredda in discesa dalle alte latitudini del Continente che determinerà un nuovo abbassamento delle temperature e della quota neve sull’Appennino, oltre ad un deciso rinforzo dei venti settentrionali. Ripercussioni si avranno fino al giorni della Candelora su Alpi confinali e parte del Sud Italia, poi da ovest l’anticiclone potrebbe ancora una volta cercare di recuperare il terreno temporaneamente perduto.

METEO LUNEDI’. Nuvoloso sin dal mattino sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci sparsi, in intensificazione in giornata e in estensione entro sera all’Adriatico centro-settentrionale, specie tra basse Marche e Abruzzo, più deboli verso la Puglia. Sempre in serata rovesci in intensificazione anche sulla Campania, mentre inizia a migliorare in Toscana. Quota neve sull’Appennino in calo fino a 800m in serata sul settore centro-settentrionale, 1200/1300m su quello meridionale. Lieve variabilità sulle isole maggiori con qualche piovasco in arrivo sul nord della Sardegna. Discorso diverso per le regioni settentrionali, dove il cielo sarà più soleggiato salvo nebbie sulla Val Padana. Variabilità anche sull’Emilia orientale e sulla Romagna con qualche piovasco possibile in giornata. Nubi in aumento sull’arco alpino con nevicate sulle aree di confine in calo fino a quote collinari.

TENDENZA FINO A META’ SETTIMANA. Il fronte si attarderà fino a metà settimana sulle estreme regioni meridionali con piogge, rovesci anche temporaleschi e neve fino a quote pressoché collinari. Contemporaneamente anche le le Alpi di confine rimarranno coinvolte in addensamenti e qualche nevicata. Sul resto d’Italia il tempo si manterrà invece più soleggiato. Ventilazione tesa generalmente settentrionale. Per la tendenza successiva

