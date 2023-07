Microzonazione sismica e FAC, stato dell’arte e prospettive future, convegno oggi all’Unisannio

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Fondazione Centro Studi del CNG e l’Ordine dei

Geologi della Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio Benevento, hanno organizzato un convegno dal titolo “Microzonazione sismica e FAC: stato

dell’arte e prospettive future”.

Il convegno si è tenuto oggi, presso il Polo Didattico

del DST, plesso “Cubo” dell’Università degli Studi del Sannio, Benevento, e ha avuto

l’obiettivo di approfondire le complessità scientifiche dell’attività di microzonazione sismica,

analizzando sia le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio sia le sue

alterazioni e pericolosità sismiche. L’attività di microzonazione è attività essenziale per la

pianificazione e progettazione del territorio e per prevenire e attenuare fenomenici quali i

terremoti.

Il programma ha visto i SALUTI ISTITUZIONALI

Gerardo Canfora – Rettore Università degli Studi del Sannio

Pasquale Vito – Direttore Dipartimento Scienze e Tecnologie Università degli Studi del

Sannio

Egidio Grasso – Presidente Ordine dei Geologi della Campania

Arcangelo Francesco Violo – Presidente Consiglio Nazionale Geologi

Sabatino Ciarcia – Presidente Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie Università

degli Studi del Sannio

Paola Revellino – Presidente Corso di Laurea in Scienze Naturali, Geologiche e Ambientali

Modera:

Lorenzo Benedetto – Presidente Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi

NELLA PRIMA SESSIONE

Emanuela Falcucci – Ricercatrice Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

“La neotettonica come procedura per l’individuazione delle faglie sismogenetiche nel

contesto geodinamico italiano”

Valerio Comerci – Ricercatore Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

“Il catalogo ITHACA e gli studi necessari per definire le Faglie Attive e Capaci”

Massimiliano Moscatelli – Ricercatore Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria –

Consiglio Nazionale delle Ricerche

“Casi studio di individuazione delle Faglie Attive e Capaci sul territorio per gli

approfondimenti di Microzonazione Sismica di livello 3″

Luigi Piccardi – Primo Ricercatore Istituto di Geoscienze e Georiorse – Consiglio

Nazionale delle Ricerche

“Faglie Attive e Capaci in Toscana: metodi ed esempi”

Luigi Ferranti – Professore Ordinario di Geologia strutturale Università degli Studi di Napoli

Federico II

“Faglie Attive e Capaci in Campania: stato dell’arte”

SECONDA SESSIONE

Alberto Alfinito – Consigliere Ordine dei Geologi della Campania

“Attività professionali negli studi di Microzonazione Sismica in Campania”

Francesco Maria Guadagno – Professore Ordinario di Geologia applicata Università degli

Studi del Sannio

“Faglie Attive e Capaci e Progetto Fattibilità Tecnico Economica”

Filippo Cappotto – Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

“Microzonazione sismica di 1°, 2° e 3° livello – Casi studio in contesto vulcanico”

Italo Giulivo – Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania

“Stato dell’arte della Microzonazione Sismica in Campania e prospettive future“

AL TERMINE TAVOLA ROTONDA E CONCLUSIONI

“Impatto della Microzonazione Sismica e delle Faglie Attive e Capaci sulla pianificazione

territoriale

e la realizzazione delle opere”

Nel corso dell’evento è stata distribuita la nuova Carta Geologica della Campania.