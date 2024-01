RICONFERMA DI DANILA VITALE ALLA PRESIDENZA DEL PANATHLON CLUB DI BENEVENTO (foto)

Si è tenuta ieri 29 gennaio c.a. l’Assemblea Elettiva del Panathlon International Club di Benevento per il rinnovo delle cariche sociali.

È stata riconfermata alla guida dei Panathleti Sanniti la Presidente uscente Danila Vitale che nella sua relazione morale aveva ringraziato il Consiglio direttivo e tutti i Soci per la vicinanza e la condivisione, accompagnata nel suo percorso con grande affettuosità e stima. L’assemblea è stata presieduta dall’avv.Mario Collarile, alla presenza del Governatore dott.prof.Francesco Schillirò dell’Area 11 Campania e del Segretario avv.Alfonso Pepe.

Riconfermato tutto il Direttivo, vice presidente vicario Ugo Politi, vice presidente Giacomo Verdicchio, segretaria Gemma Splendiani, tesoriere Gerardo Lombardi, cerimoniere Loredana De Nisco, consiglieri Michele Manzo e Giovanni Vetrone. Responsabile referente nel seguire le attività e i progetti Mario Collarile.

Durante l’assemblea la Presidente ha ricordato che il Club il 21 gennaio ha compiuto i suoi primi 60anni menzionando il papà Romolo Vitale storico segretario e socio fondatore, il primo presidente avv. Pasquale Meomartini e i successivi presidenti e ha confermato di voler portare avanti progetti e iniziative per promuovere sul territorio le attività per la diffusione dei valori educativi dello Sport e del Fair play e soprattutto lavorare per la crescita del Club.