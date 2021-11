RUGBY UNDER 17. IV CIRCOLO BENEVENTO – US BENEVENTO 32-19

Termina con cinque gare ed un raggruppamento il bilancio della domenica conclusiva , che sancisce il culmine del primo mese di attività agonistica in Campania dopo il blocco dei campionati dovuto alla pandemia in corso. In Serie A Femminile la capolista Unione Capitolina passa anche a Boscotrecase lasciando a secco le ragazze dell’Amatori Torre del Greco. In Serie B maschile è l’Avezzano a spuntarla nella sfida di Pomigliano d’Arco contro i padroni di casa della Partenope. Nel torneo di Serie C una sola sfida per ciascun gruppo: nel girone 1 gli Hammers Campobasso espugnano di un soffio il “GLS Villaggio del Rugby” superando la formazione cadetta del Napoli Afragola; nel girone 2 Amatori Torre del Greco corsara in Calabria che conquista il “Mazzuca” di Rende. Debutto per le compagini seniores nella Coppa Italia Femminile: al primo raggruppamento US Benevento vittoriosa al “Casino” di Santa Maria Capua Vetere. Con i campionati giovanili fermi per riposo, si è disputato il recupero del 17 tra IV Circolo Benevento e US Benevento: nel derby cittadino sannita la spuntano i padroni di casa. RISULTATI SERIE C – GIRONE 1

NAPOLI AFRAGOLA – HAMMERS CAMPOBASSO = 17-18 (2-2) ARBITRO DORSI ALESSANDRO SERIE C – GIRONE 2

RENDE – AMATORI TORRE DEL GRECO = 5-17 (1-3) DI MAIO ORAZIO UNDER 17

IV CIRCOLO BENEVENTO – US BENEVENTO = 32-19 (6-3) PANARIELLO RUBINA COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1′ US BENEVENTO – 2′ ZONA ORIENTALE SALERNO – 3′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – 4′ HAMMERS CAMPOBASSO – SCOGNAMIGLIO STEFANO – TAGLE STEFANO SERIE A FEMMINILE

AMATORI TORRE DEL GRECO U.R. CAPITOLINA = 0-57 SALIERNO MASSIMO SERIE B

PARTENOPE – AVEZZANO = 8-38 ACCIARI PAOLO