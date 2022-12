TUTTO PRONTO A CALVI PER “FANTASIE DI NATALE”

Anche quest’anno abbiamo voluto valorizzare il periodo delle Feste garantendo, soprattutto per la gioia dei più piccoli, un programma natalizio nutrito e ricco di intensi momenti di letizia e coesione sociale. È proprio nei momenti di difficoltà, infatti, che l’amministratore, in qualità i buon padre di famiglia, deve acuire il suo impegno per far emergere con forza il senso di appartenenza alla nostra Comunità. La tradizionale e ormai storica rassegna natalizia propria della nostra Comunità, NATALE INSIEME, giunge oramai alla tredicesima edizione e si arricchisce di nuove suggestioni a partire dalla denominazione stessa. Da domani, 18 Dicembre, avrà inizio la rassegna FANTASIE DI NATALE, una deliziosa sinergia di idee, suggestioni, attimi di gaudio: tutte gradevoli occasioni di aggregazione e condivisione sociale valorizzate, ancor più, dall’ incantevole contesto fiabesco di un Magico Villaggio di Natale, dove la fantasia e l’immaginazione regnano sovrane. Il tutto sapientemente integrato per favorire e stimolare il perseguimento di un Sogno, il Sogno di unità, di aggregazione, di coesione che da anni perseguiamo come il più ambito dei nostri traguardi e che ha acquistato, nei drammatici momenti di distacco sociale che abbiamo vissuto, ancor più valore e pregio e che pertanto abbiamo il dovere di salvaguardare con forza. Le Fantasie di Natale si compongono di ben trentadue eventi: dall’Accendiamo il Natale, con l’accensione dell’Albero di Natale, del Presepe, della filodiffusione natalizia all’arrivo di Alabaster Snowball e tutti gli Elfi con l’Ufficio Postale, con la partecipazione degli Artisti di Strada e la consegna delle letterine da parte dei bambini (domenica 18 dicembre 2022); dall’adobbo sospeso (da lunedì 19 dicembre), alle scatole di Natale per i più bisognosi (da martedì 20 dicembre) e al giocattolo sospeso (da mercoledì 21 dicembre); dall’accensione del Viale della Pace e della Speranza (martedì 20 dicembre) all’arrivo di Babbo Natale con gli Elfi e la consegna di un pensiero ai bambini da parte dell’Amministrazione Comunale (venerdì 23 dicembre) all’accensione della candela su ogni balcone e alla deposizione del bambinello nel Presepe in Piazza Roma (sabato 24 dicembre); dalla mostra dei miti greci di Martiniello al gran concerto dei Blues Gospel Singers, noto gruppo gospel prulipremiato con oltre venti componenti, che conte di numerose vittorie in concorsi canori, oltre ad apparizioni in Rai e Mediaset (lunedì 26 dicembre); dai mercatini dei saperi e dei sapori del Natale al concerto dei Notturno concertante (mercoledì 28 dicembre); dalle tombolate virtul social di Natale ed inizia Anno nuovo (27, 1 e 5 gennaio) al concerto del Coro Ada (3 gennaio); dalle note e rime di natale del Centro Culturale Calvi e della Parrocchia San Gerardo Maiella (30 dicembre) all’aspettare il nuovo anno con la Comunità (31 dicembre); dalla fantasia di Natale a cura degli artisti di strada (4 gennaio) al gran concerto dell’Epifania, con la partecipazione del tenore Luca Lupoli, del soprano Olga De Maio e del tenore Lucio Lupoli, tutti del Teatro San Carlo di Napoli (venerdì 6 gennaio); dall’arrivo della Befana con la consegna di regali e dolciumi ai bambini (6 gennaio) alla caccia al tesoro dell’Epifania (sabato 7 gennaio); dal facciamo un pacco alla camorra a cura dell’Associazione Libera all’evento Sapore, Arte e Folklore per le Vie di Calvi, con la partecipazione anche delle Pro Loco Provinciali. Provinciali (domenica 8 gennaio). La rassegna sempre l’8 gennaio si concluederà con il grande spettacolo delle Fontane Danzanti, un grandissimo spettacolo di acqua, fuoco e luci, molto atteso da tutta la Regione Campania.

Nella giornata di domani, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 18:30, avrà luogo l’evento “ACCENDIAMO IL NATALE” che illuminerà i nostri cuori con l’accensione delle splendenti Luci d’Artista, dell’Albero di Natale e del tradizionale presepe in Piazza Roma. Il tutto coronato da un suggestivo sottofondo musicale attivato tramite filodiffusione che contribuirà a creare la magica atmosfera di Festa. “Un’iniziativa – ha dichiarato il Sindaco di Calvi – quanto mai calzante e confacente ai nostri tempi in cui si avverte il bisogno di riferirsi ad un sistema di simboli e di segni che carica di senso la nostra Comunità e la nutre di significati profondi. Il Presepe rappresenta il cammino terreno dell’uomo, dal sonno al risveglio, dall’ignoranza alla conoscenza, dalla morte alla rinascita, dalle tenebre alla luce. In esso la stella diviene il simbolo di un incontro tra opposti, di conciliazione tra ordine e disordine. Accanto al Presepe è collocato un grande Albero di Natale, di oltre sette metri, che rappresenta l’elevazione verso il Cielo e il rinnovarsi della vita, e , in particolare, per noi cristiani, rappresenta il Cristo e la sua immortalità. Dall’Albero si estendono delle sfere di Natale che ricoprono tutta la Piazza, quasi ad avviluppare il Presepe che con l’Albero stesso trova la giusta sinergia sino a divenire un tutt’uno. Entrambi, infatti, sono simboli di Pace e Speranza, ancor più in questo momento storico caratterizzato da ombre e dalla ricerca di Luce. In tale sistema simbolico l’uomo ritrova il senso rievocando l’amore di Dio che ci è stato rivelato con l’arrivo di Gesù Bambino sulla terra quale Evento divino che ha cambiato le sorti dell’umanità.

Il Presepe e l’Albero sono circondati dal Villaggio Artistico di Babbo Natale, uno splendido villaggio fiabesco, che farà da cornice ai numerosi eventi delle FANTASIE DI NATALE A CALVI 2022”.