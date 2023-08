VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE, NUOVO ROSTER E OBIETTIVI GIÀ DEFINITI, PARTITA LA STAGIONE DELL’OLIMPIA

Quest’anno la società sansalvatorese festeggia i 50 anni di attività tante le iniziative in programma. Piscina, pesi, tecnica. È partita la nuova stagione dell’Olimpia Volley che si sta prepara, con un roster rinnovato, al campionato nazionale di Serie B1, Girone E, con squadre del calibro di Altino, Crotone, Catania, Messina, solo per citarne alcune. Tantissime le novità a partire dall’avvicendamento tra Simone Fioretti e il prof Paolo Della Volpe come preparatore atletico, l’innesto del team manager Gilda Vitelli all’interno della dirigenza insieme ad un nuovo assistent coach: Italo Maturo che affiancherà il riconfermato Nico Cassella. Come al solito l’Olimpia Volley del patron Antonio Campanile non lascia nulla al caso e già nei mesi scorsi aveva rinnovato la fiducia a coach Francesco Eliseo pronto a vivere la sua quinta stagione nel Sannio con al suo fianco il secondo allenatore – sansalvatore doc – Rinaldo Uccellini. Novità importanti anche per quanto la rosa che rispetto all’ultima stagione appare rinnovata in tutti i suoi aspetti. Alla corte di Eliseo sono infatti giunte: la palleggiatrice Elena Foresi, classe 2000 e già protagonista in A2 con Ravenna e Brescia; il libero Vittoria Vianello anche lei classe 2000 e esperienze importanti in A2 e B1. A loro si sono unite le schiacciartici: Martina Otta, triestina classe 2004, lo scorso anno a Modena, e Ramona Mastroianni – casertana classe 2001 – con esperienza in A1 e a Zafferana in B2. Ad aumentare il peso dell’attacco la potenza dell’opposto palermitano Mariasofia Barbaro – classe 2003 – lo scorso anno a Soverato in A2 e a chiudere la batteria c’è anche Ludovica Vuoso, ischitana classe 2004, che sulle spalle già diversi campionati di B e A2. Parla siciliano anche la centrale Francesca Evola, classe 2005, che si è messa in luce lo scorso anno in B1 a Terrasini. A comporre la batteria di centrali ci sono anche la salernitana Sara Marchesano lo scorso anno protagonista in B1 con la P2P Baronissini e Francesca Iezzi – chietina – lo scorso anno in B2 a Mantova. Detto dei nuovi arrivi non resta che parlare delle conferme. Rispetto alla scorsa stagione vestiranno ancora la maglia dell’Olimpia l’universale Teresa Romano, il libero Donatella Fuoco, la palleggiatrice Annarita Maresca e la schiacciatrice Lorenza Russo a cui è stato affidato anche il ruolo e la fascia di capitano. Insomma, un roster giovane, spigliato, ricco di talento ma anche già di tanta esperienza. L’idea dell’Olimpia è proprio quella di creare il giusto mix e programmare una crescita costante al pari delle sue atlete. Certo, il sogno resta quello impronunciabile della serie A che sarebbe anche il coronamento di un percorso cominciato cinquant’anni fa. Infatti, in questa stagione, l’Olimpia festeggerà il mezzo secolo di attività con tante iniziative. Il raduno dell’Olimpia c’è stato martedì – al Parco del Grassano – e da due giorni ormai si suda agli ordini di Eliseo che è un vero e proprio perfezionista e stakanovista. Soddisfatto del mercato il direttore sportivo Ernesto Avitabile: “abbiamo costruito una squadra di prospettiva e con valori importanti nonostante la giovane età. Anzi, proprio l’entusiamo e la spensieratezza della giovinezza ci auguriamo possa venire fuori. Sarà un campionato competitivo visto il girone ma siamo sicuri di riuscire a fare bene e consapevoli di poter esprimere una buona pallavolo”. Felice anche il presidente Antonio Campanile: “abbiamo rinnovato il roster con la volontà di poter costruire un progetto di crescita continuo negli anni. Gli obiettivi restano quelli, fare bene e perché no togliersi l’ennesima soddisfazione. Puntiamo ad essere la società leader del volley in Campania”. Insomma: sogni e obiettivi fanno il paio con programmazione e lavoro. Toccherà ora a staff tecnico e atlete mettere il massimo impegno per ripagare l’affetto dei sansalvatoresi e gli sforzi della società. Intanto ora, il 1 settembre, in occasione della Festa dello Struppolo ci sarà la presentazione ufficiale della squadra in un clima unico per San Salvatore.