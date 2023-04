1° Convegno Regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana “Nuove strategie operative in Medicina dello Sport”

Sabato 15 Aprile 2023 ore 8:30 Centro Congressi “Al Borgo degli Angeli” Contrada Montebello – San Nicola Manfredi (BN)

Il Comitato Regionale della Federazione Medico Sportiva FMSI Campania, in collaborazione con le Associazioni Medico Sportive Provinciali della Regione, per sabato 15 aprile 2023, presso il centro congressi “Al Borgo degli Angeli” in San Nicola Manfredi, organizza il 1° Convegno Regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana sul tema “Nuove strategie operative in Medicina dello Sport”.

Il convegno è patrocinato da Sport e Salute, dal CONI, dalla Provincia e dal Comune di Benevento, ed è organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale della Federazione Italiana Rugby della Campania.

L’incontro è rivolto ai medici sportivi, alle Società Sportive, ai Dirigenti e Tecnici del mondo dello Sport.

È il primo evento di Medicina dello Sport in Campania che, dopo la pandemia, si svolgerà in presenza.

Il programma prevede la registrazione dei partecipanti alle ore 8.30 ed alle 9 il saluto delle autorità.

La giornata sarà articolata in 3 sessioni: la prima “Post Covid negli atleti: come studiarli”; la seconda “Morte improvvisa e sport”, la terza “Modello operativo di FIR Campania per valutare la crescita degli atleti di interesse”.

Seguirà una Tavola Rotonda con il seguente argomento “Visita di idoneità alla pratica sportiva: livelli di responsabilità del medico certificatore e del dirigente sportivo”.

Parteciperanno i Dottori: Salvatore Biazzo giornalista RAI; Giuseppe Calicchio Presidente Regionale della Federazione Italiana Rugby Campania; Quirino Ciampi Dirigente Medico UOC Cardiologia, UTIC, Emodinamica Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di Benevento; Antonello D’Andrea Direttore Uoc Cardiologia – UTIC – Emodinamica P.O. Umberto I° di Nocera Inferiore; Franco De Cicco Presidente Associazione Medico Sportiva di Benevento; Pasqualino De Martino Presidente Associazione Medico Sportiva di Caserta; Michele Gismondi Presidente Associazione Medico Sportiva di Salerno; Francesco La Sala Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino; Giuseppe Maio Medico Sportivo – già primario UOC Malattie Infettive AORN “G. Rummo” di Benevento; Natale Marrazzo Responsabile Aritmologia ed Elettrofisiologia Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento; Federico Nicastro Dirigente Medico Cardiologia UTIC AORN San Giuseppe Moscati di Avellino; Gianpaolo Palumbo Presidente Associazione Medico Sportiva di Avellino; Simonetta Rotili Giudice del Tribunale di Benevento e Presidente del Collegio Penale; Francesco Rotondi Dirigente Medico UO Cardiologia AORN San Giuseppe Moscati di Avellino; Vincenzo Russo Presidente Associazione Medico Sportiva di Napoli; Bruno Villari Direttore del Dipartimento di Medicina e della UOC di Cardiologia, UTIC, Emodinamica Ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli di Benevento.

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 16.