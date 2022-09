18°  TORNEO NAZIONALE BOCCE PARALIMPICHE                                                  INDIVIDUALE SITTING E STANDING

Tutto è pronto, per il 18° torneo di bocce paralimpico che, si svolgerà nella giornata di sabato 01 ottobre dalle ore 9,00 presso le società bocciofile di Apice, Calvi, Ceppaloni per l’attività sitting e la società di Cervinara per l’attività standing.

Il torneo, continuerà domenica 02 ottobre 2022 nella località di Calvi, dalle ore 9,00 si svolgeranno le fasi finali per l’aggiudicazione dei Trofei in palio.

La società Oltre gli Ostacoli di Benevento unitamente alla F.I.B., è riuscita anche quest’anno ad organizzare l’evento nazionale di bocce paralimpiche che, vedrà la partecipazione di tutte e due le categoria del settore “raffa” paralimpico , praticato da atleti con disabilità fisica (standing -sitting).

All’evento hanno aderito le società dei Comitati Regionali di: Lombardia (3), Toscana (1), Lazio (5), Umbria (1), Molise (1), Campania (1) e Puglia (1) Calabria (1), per un totale di 14 società e complessivi 32 atleti.

Gli atleti partecipanti al Torneo: specialità Sitting De Ieso Marcello, Gaudenti Angelo, Mastrovito Gerardo, Melone Pasquale, Tornusciolo Angelo, per l’attività standing Cioffi Salvatore e Parrella Luciano il quale, riprende l’attività paralimpica dopo il grave infortunio dello scorso anno a Trevi (PG).

I ringraziamenti, a tutti coloro che, hanno aderito ed a tutte le attività commerciali, sostenitori ed amici che, hanno fatto proprio il nostro progetto, presenti o non, nell’opuscolo che, abbiamo creato per l’occasione.

I partecipanti al torneo, si contenderanno per la specialità standing il “memorial Antonio Tretola”, per la specialità sitting il “memorial Raffaele Mottola”; nonché al vincitore del memorial “Raffaele Mottola” saranno assegnati i vaucher per effettuare una Crociera nel Mediterraneo, messa a disposizione dalla MSC CROCIERE e dall’Agenzia Savia Viaggi di Benevento.

Inoltre, nel corso delle premiazioni verrà consegnato il “TROFEO SAVIA”.