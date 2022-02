AV NAPOLI/BARI, MAGLIONE: “Sì A HUB DEL VINO AREA TELESINA”.

“Nelle prossime settimane mi farò promotore di una riflessione sull’apertura di un hub per il comparto vinicolo nella zona Telesina, per offrire alle aziende del settore presenti nel nostro territorio, una struttura di interscambio di merci e di deposito. Un servizio che va immaginato a corollario dell’Alta velocità Napoli/Bari che come tutte le infrastrutture di questo tipo, ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo del territorio, anche dal punto di vista commerciale”, così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

“Nei prossimi giorni – prosegue il deputato – inviterò al dialogo i rappresentanti delle associazioni di categoria, il Consorzio di tutela dei vini del Sannio, tutti i produttori di vino presenti nella nostra provincia e il delegato del presidente della Regione Campania per la realizzazione dell’Alta Velocità Napoli/Bari Fernando Errico, per provare a intavolare una riflessione sulla realizzazione di un hub di questo tipo. Il passaggio dell’Alta velocità è una rivoluzione per il territorio, perché com’è ampiamente noto consentirà di collegare le aree interne al resto del Paese, ma allo stesso tempo offre l’opportunità di mettere in moto processi di crescita che possono davvero rilanciare la nostra economia. Ecco perché bisogna pensare a delle opere complementari che sfruttino la presenza dell’infrastruttura per promuovere – come in questo caso – la distribuzione dell’ottima produzione vitivinicola del Sannio all’interno del territorio nazionale”, conclude il deputato.