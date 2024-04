Benevento 5, si entra nel vivo: domani il big match contro la Lazio. Il dg Collarile: “Lottare per continuare a sognare”

GG Team Wear Benevento 5 sempre più nel vivo del suo destino. al PalaPertini sarà match d’alta quota sul campo della Lazio, quinta e che non vuole perdere il treno post season. I giallorossi, dal canto loro, conducono il raggruppamento B con il +5 sul Vitulano Drugstore Manfredonia acquisito tre settimane fa: un successo in quel di Fiano Romano ed un contemporaneo bottino non pieno dei rivali potrebbe significare già serie A. Appuntamento alle ore 15 per la ventiquattresima giornata.

“La sosta è arrivata al momento giusto – le parole del dg Collarile che fa prima un passo indietro, – il risultato col Giovinazzo ci ha fatto lavorare più tranquillamente in virtù pure del maggiore gap. Il campionato è ancora apertissimo, ora abbiamo una partita difficilissima che sarà l’ della bilancia: una vittoria ci potrà dar modo di cominciare davvero a sognare. Spero di guardarmi indietro dopo aver raggiunto un traguardo agognato e su cui abbiamo lavorato tantissimo. Presto per dirlo, ma siamo passati per i campi di provincia all’inizio e questo fa venire i brividi. Loro d’altronde, in piena lotta playoff, saranno molto aggressivi e venderanno cara la pelle. Lottano palla su palla rispettando lo spirito dell’allenatore e del club”.

Un progetto costantemente proiettato in lungo ed in largo per tutte le categorie. “Un weekend importante per tutte le nostre compagini, l’Under 19 avrà questa sfida molto difficile in casa contro il Città di Chieti nell’esordio playoff. L’Under 17 giocherà contro la prima della classe, il Marcianise, che sarà anche avversaria dell’Under 13 nell’Elite”.