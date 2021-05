BENEVENTO. VIGORITO: “CHI NON SE LA SENTE NON PARTA PER TORINO. PRONTA LA PRIMAVERA”. Video

“Chi non se la sente non parta per Torino!”. E’ il commento del presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, a margine del pareggio al termine del match giocato contro il Crotone.

“L’umore é pessimo” – ha continuato il Vigorito – “ma non é detta l’ultima parola. Dobbiamo attendere il risultato del recupero tra Lazio e Torino di martedì prossimo. In caso di sconfitta dei granata il Benevento si giocherà il tutto per tutto all’Olimpico di Torino.

Se i giocatori non se la sentono per motivi fisici o morali di giocare a testa alta questa supersfida, manderò la primavera ad affrontare la squadra di Nicola.

I malumori dentro e fuori gli spogliatoi sono giustificati da un fine campionato insostenibile a livello psicologico, nonostante questo staff e rosa calcistica, tengono duro ed io con loro.”