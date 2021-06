CALCIO A 5, IL BENEVENTO 5 CONQUISTA LA SERIE A/2

Il Benevento 5 ha conquistato la promozione in serie A2 dopo aver sconfitto per 4-2 la Polisportiva Futura di Reggio Calabria nell’incontro di ritorno della finale playoff.

I giallorossi di mister Oliva portano a casa una promozione di un campionato sudato, meritata e voluta da una squadra e da uno staff tecnico che ha lavorato partita dopo partita per questo importante traguardo.