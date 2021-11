CESTISTICA BENEVENTO , RISCATTO COMPLETATO. ROBOANTE VITTORIA IN TRASFERTA.

Archiviata la sconfitta con 99 punti subiti da Lamezia, la Cestistica si è presentata agguerrita a Pontecagnano per affrontare Bellizzi.

La squadra di Coach Sanfilippo è una di quelle più ostiche ed era ancora imbattuta prima del match di , sonoramente conquistato da Rianna e compagni.

Finisce 53-74, infatti, con una gran prova difensiva e una prestazione che lascia Coach Parrillo a dir poco soddisfatto. “Ha funzionato tutto e ho visto prestazioni individuali e di squadra superlative. Quando giochiamo così non posso che manifestare gioia ed entusiasmo.” Poche ma significative le parole del coach che prima della gara aveva lavorato con determinazione insieme ai suoi ragazzi per ribaltare i quasi cento punti subiti in Calabria.

Grande prova sotto canestro di Alunderis (4 su 5 da 3 punti) ed eccellente anche la prestazione e il tabellino della guardia Nando Smorra, autore alla fine di 28 punti. Una partita giocata con grande intensità ed aggressività che ha visto la Miwa Energia abile nell’adattarsi alle tattiche avversarie e nel limitare i giocatori più in luce di Bellizzi. Determinante ancora una volta l’apporto di Rusciano che gioca 28 minuti e porta a casa un 100% tanto da 2 quanto da 3, dirigendo in campo la squadra dei suoi giovani compagni. Infine, nota di merito anche per Capitan Rianna che ha fornito un gran contributo in difesa (6 rimbalzi).

Mai in dubbio il punteggio, con i cinghiali sempre avanti sin dal primo quarto dove i sanniti sono già avanti di 7 punti (11-18). La fine del primo tempo di gioco è a dir poco per i beneventani: +14 con un ottimistico 28-42.

Al rientro la squadra del Presidente Zullo frena il ritorno dei padroni di casa e chiude ancora a +14 sul 44-58.

Il finale parla di una squadra che ha dimostrato di poter giocare contro qualsiasi avversario alla pari, al contrario di quanto si potesse pensare dopo la debacle di Lamezia.

La Miwa Energia tornerà in campo nel turno infrasettimanale del 3 al Palasport di San Giorgio del Sannio per affrontare Roccarainola, ferma ancora a 0 punti, alle ore 20:00.

Il tabellino della Miwa Energia.

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 4, Papa, Manisi 3, Gift 2, Naddeo, Smorra 28, Ordine 7, Rusciano 9, Laudando, Alunderis 21. Coach Adolfo Parrillo