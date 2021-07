COLPO DEL BENEVENTO 5. ARRIVA IN CASA GIALLOROSSA L’ARGENTINO LUCAS MEJIUTO

Il Benevento 5 ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Agustin Mejuto Sabanes.

L’argentino è il secondo rinforzo per mister Fabio Oliva in vista del prossimo campionato di Serie A2.

Lucas Mejuto nasce a Buenos Aires l’11 gennaio 1997. Inizia la sua avventura nel futsal con la maglia del River Plate, in Italia arriva nel 2017 alla Salinis: ma la sua avventura in Puglia dura solo due mesi, a dicembre firma per il Pistoia dove trionfa nel campionato di serie B. Si ripete la stagione successiva con la vittoria dei play-off di B con l’Active Network. Nell’ultimo biennio ha giocato con i Saints Pagnano, realizzando, in due anni, ben 47 reti e 24 assist in A2.

“Il progetto del Benevento mi ha convinto subito, perché è un club che sta crescendo ed è molto ambizioso – le parole dell’argentino.- Ho visto alcune gare della annata appena conclusasi, mi è piaciuto tantissimo il tifo e la grinta dei ragazzi. Ho scambiato già due chiacchiere con il tecnico Oliva, sono convinto che faremo una grande stagione, sudando questa splendida maglia”.